Fondi, in arrivo nuovi contributi per gli affitti: come fare domanda (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fondi – È stato pubblicato sul sito del Comune di Fondi un avviso pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione. Le risorse, stanziate dalla Regione Lazio per l’annualità 2021, saranno erogate agli aventi diritto in misura non superiore al 40% del costo del canone annuo e comunque non superiore ad un contributo totale di 2.000 euro per ogni singolo richiedente. come presentare domanda La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente sul modello messo a disposizione dal competente ufficio comunale e dovrà essere presentata entro il 28/02/2022 in una delle due seguenti modalità: a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune; per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022)– È stato pubblicato sul sito del Comune diun avviso pubblico per la concessione diintegrativi per il pagamento dei canoni di locazione. Le risorse, stanziate dalla Regione Lazio per l’annualità 2021, saranno erogate agli aventi diritto in misura non superiore al 40% del costo del canone annuo e comunque non superiore ad un contributo totale di 2.000 euro per ogni singolo richiedente.presentareLadi partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente sul modello messo a disposizione dal competente ufficio comunale e dovrà essere presentata entro il 28/02/2022 in una delle due seguenti modalità: a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune; per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: ...

Advertising

AngeloCiocca : L’assegnazione ai Comuni italiani dei fondi #PNRR per la rigenerazione urbana, ha visto in queste settimane i Comun… - AngeloCiocca : RT @AngeloCiocca: L’assegnazione ai Comuni italiani dei fondi #PNRR per la rigenerazione urbana, ha visto in queste settimane i Comuni del… - egopor : RT @AngeloCiocca: L’assegnazione ai Comuni italiani dei fondi #PNRR per la rigenerazione urbana, ha visto in queste settimane i Comuni del… - Sage79924769 : RT @AngeloCiocca: L’assegnazione ai Comuni italiani dei fondi #PNRR per la rigenerazione urbana, ha visto in queste settimane i Comuni del… - ilo_ak : RT @AngeloCiocca: L’assegnazione ai Comuni italiani dei fondi #PNRR per la rigenerazione urbana, ha visto in queste settimane i Comuni del… -