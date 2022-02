Flavio Insinna, si presenta ubriaco fradicio in trasmissione: panico in diretta tv (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Flavio Insinna si presenta ubriaco in trasmissione, panico in diretta televisiva: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Uno dei conduttori che con la loro competenza e professionalità hanno sempre dimostrato di essere un vero professionista del settore grazie anche all’enorme riscontro dei programmi condotti è lui, Flavio Insinna, oggi al timone del famoso programmi in onda nel tardo pomeriggio su Rai 1, L’Eredità. Nel corso della sua carriera ha recitato in importanti fiction come Don Matteo nel ruolo del Capitano Ancheschi e ha condotto diversi show come Il pranzo è servito, Affari tuoi e ancora la fiction Ho sposato uno sbirro. curiosità (foto web)Sin da giovane ha sempre seguito la sua vera passione, ... Leggi su kronic (Di mercoledì 2 febbraio 2022)siinintelevisiva: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Uno dei conduttori che con la loro competenza e professionalità hanno sempre dimostrato di essere un vero professionista del settore grazie anche all’enorme riscontro dei programmi condotti è lui,, oggi al timone del famoso programmi in onda nel tardo pomeriggio su Rai 1, L’Eredità. Nel corso della sua carriera ha recitato in importanti fiction come Don Matteo nel ruolo del Capitano Ancheschi e ha condotto diversi show come Il pranzo è servito, Affari tuoi e ancora la fiction Ho sposato uno sbirro. curiosità (foto web)Sin da giovane ha sempre seguito la sua vera passione, ...

Advertising

Cosenza2punto0 : Tv, la calabrese Roberta Morise condurrà L'Eredità con Flavio Insinna ? - Emiliangiolo : @elsyfinito Ma secondo me cattivo come Flavio Insinna non ne esistono. - vane___96 : Io non ho ancora capito perché in Don Matteo rientra Flavio Insinna se come capitano c’è già Anna(Maria Chiara Gianetta) ?? - eugeniogaltieri : Dai che ci liberiamo di Flavio Insinna #Sanremo2022 evvaiiiii - palombo_rossana : RT @tv2000docfilm: #miniserie 'Don Bosco' con Flavio Insinna e Lina Sastri. @insinnaflavio #primaserata #film #filmintv @Stasera_in_TV @ci… -