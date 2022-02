Fiorentina, Pradè: “Vlahovic? Ci sono situazioni che passano sopra a tutti noi, non potevamo dire di no” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante Arthur Cabral, è tornato a parlare anche della cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus: “Siamo i primi a capire l’amarezza e il disagio dei tifosi della Fiorentina. Però ci sono situazioni che passano sopra a tutti noi. Le società sono vicine ad essere prigioniere ad agenti e calciatori. Quella di Vlahovic alla Juventus era un’operazione a cui non potevamo dire di no: rischiavamo di perderlo a zero. Per il resto, Commisso ha già parlato di questo e non mi sento di dilungarmi“. Un pensiero anche sulle recenti dichiarazioni ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ilttore sportivo della, Daniele, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante Arthur Cabral, è tornato a parlare anche della cessione di Dusanalla Juventus: “Siamo i primi a capire l’amarezza e il disagio dei tifosi della. Però cichenoi. Le societàvicine ad essere prigioniere ad agenti e calciatori. Quella dialla Juventus era un’operazione a cui nondi no: rischiavamo di perderlo a zero. Per il resto, Commisso ha già parlato di questo e non mi sento di dilungarmi“. Un pensiero anche sulle recenti dichiarazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pradè Pradé: 'Cessione Vlahovic alla Juve? Capisco i tifosi, ma non potevamo perderlo a zero' A margine della conferenza stampa di presentazione di Arthur Cabral, nuovo acquisto della Fiorentina, il ds viola Daniele Pradè ha commentato così la cessione record del bomber serbo alla Juventus. ...

Fiorentina, Pradè: 'Commisso? Sono preoccupato, ma vi spiego il mercato. Ecco com'è andata coi due Alvarez' Commenta per primo A margine della presentazione di Arthur Cabral, il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha così parlato del mercato viola appena concluso: 'Siamo molto contenti, Cabral è un calciatore giovane e una punta molto forte. Lo abbiamo seguito tanto, e penso che in un ...

