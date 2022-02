Fiorentina, Pradè: «Vlahovic? Capisco i tifosi, ma non potevamo rifiutare l’offerta» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A margine della presentazione di Cabral, ha parlato anche Daniele Pradè sui movimenti del mercato della Fiorentina Daniele Pradè, diesse della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione di Cabral. Le sue parole sul mercato viola: AMAREZZA tifosi – «Siamo i primi a capire la loro amarezza e il loro disagio. Ci sono situazioni che passano sopra ognuno di noi. Le società sono vicine ad essere prigioniere ad agenti e calciatori. Rischiavamo di perderlo a zero e non potevamo dire di no a questa offerta. Non voglio dilungarmi oltre». ALVAREZ – «Ci piaceva ma non lo abbiamo mai cercato nel mercato. Siamo andati su Piatek e quando abbiamo ceduto Vlahovic lui era già del City. L’altro Alvarez del Penarol ci piace ma la valutazione è eccessiva per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A margine della presentazione di Cabral, ha parlato anche Danielesui movimenti del mercato dellaDaniele, diesse della, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione di Cabral. Le sue parole sul mercato viola: AMAREZZA– «Siamo i primi a capire la loro amarezza e il loro disagio. Ci sono situazioni che passano sopra ognuno di noi. Le società sono vicine ad essere prigioniere ad agenti e calciatori. Rischiavamo di perderlo a zero e nondire di no a questa offerta. Non voglio dilungarmi oltre». ALVAREZ – «Ci piaceva ma non lo abbiamo mai cercato nel mercato. Siamo andati su Piatek e quando abbiamo cedutolui era già del City. L’altro Alvarez del Penarol ci piace ma la valutazione è eccessiva per ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pradè Commisso: 'Vlahovic? Sono deluso e amareggiato, procuratori bugiardi e disonesti' ...Barone e Pradè. Ogni volta, quando si presentava un'offerta Dusan e i procuratori la rifiutavano. Forse avevano questo accordo, rimanere fino a giugno per poi vedere come rovinare la Fiorentina". ...

