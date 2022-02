Fiorentina, Pradé: “Vlahovic alla Juventus? Siamo prigionieri di agenti e procuratori” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Continuano ad arrivare tante reazioni dopo il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus, i bianconeri hanno piazzato un colpo importantissimo per la seconda parte di stagione. I tifosi della Fiorentina si sono infuriati e hanno contestato il calciatore, ma anche la società. Il ds Daniele Pradè ha deciso di uscire allo scoperto. “Per quanto riguarda i tifosi sono il primo a capire la rivalità con la Juve, però purtroppo nel calcio di oggi ci sono situazioni in cui Siamo quasi prigionieri di agenti e procuratori. Non potevamo rischiare di perdere il calciatore a parametro zero. Su Vlahovic non voglio dilungarmi dopo le parole di ieri di Commisso”. “Ho sentito spesso dire che con le cessioni di Chiesa e Vlahovic, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Continuano ad arrivare tante reazioni dopo il trasferimento di Dusan, i bianconeri hanno piazzato un colpo importantissimo per la seconda parte di stagione. I tifosi dellasi sono infuriati e hanno contestato il calciatore, ma anche la società. Il ds Daniele Pradè ha deciso di uscire allo scoperto. “Per quanto riguarda i tifosi sono il primo a capire la rivalità con la Juve, però purtroppo nel calcio di oggi ci sono situazioni in cuiquasidi. Non potevamo rischiare di perdere il calciatore a parametro zero. Sunon voglio dilungarmi dopo le parole di ieri di Commisso”. “Ho sentito spesso dire che con le cessioni di Chiesa e, ...

Advertising

spcviola : Cosa ne pensate delle parole di Pradè? #fiorentina #SpaceViola - CalcioWeb : #Prade torna a parlare del passaggio di #Vlahovic alla #Juventus: il dirigente risponde ai tifosi - News24_it : Fiorentina, Pradé: 'Capiamo l'amarezza per Vlahovic, ma non potevamo dire no' - Sportmediaset - Sport Mediaset - CorSport : #Pradè: 'Cessione #Vlahovic inevitabile. Alla #Juve? Calcio schiavo dei procuratori' ?? - sportli26181512 : #Governance #Notizie Fiorentina, Pradè: «La vicenda Vlahovic è lo specchio del calcio moderno»: “La vicenda di Vlah… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pradé Calcio: Fiorentina. Pradè 'La delusione di Commisso mi preoccupa' La Fiorentina nella sessione di mercato di gennaio è stata vicina ad acquistare prima l'attaccante Julian Alvarez, finito poi al Manchester City e successivamente Agustin Alvarez del Penarol. "Julian ...

Pradé: 'Cessione Vlahovic alla Juve? Capisco i tifosi, ma non potevamo perderlo a zero' Pradè sulle cessioni di Chiesa e Vlahovic alla Juve " Ho sentito spesso dire che con le cessioni di Chiesa e Vlahovic , Commisso si è ripagato l'acquisto della Fiorentina. E' verissimo che abbiamo ...

Lanella sessione di mercato di gennaio è stata vicina ad acquistare prima l'attaccante Julian Alvarez, finito poi al Manchester City e successivamente Agustin Alvarez del Penarol. "Julian ...Pradè sulle cessioni di Chiesa e Vlahovic alla Juve " Ho sentito spesso dire che con le cessioni di Chiesa e Vlahovic , Commisso si è ripagato l'acquisto della. E' verissimo che abbiamo ...