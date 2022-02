Fiorentina | il centrocampista saluta | la nuova destinazione

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Erik Pulgarla. Come riportato da Nicolò Schira, il cileno è pronto a vestire la maglia del Galatasaray (in Turchia il calciomercato chiude l’8 febbraio). A confermare l’imminente operazione il presidente del club turco, Burak Elmas:“Erick Pulgar sarà un nuovo giocatore del Galatasaray. Arriva in prestito dalla”. L’ex Bologna lascia così Firenze dopo tre anni e un’ultima parte di avventura in maglia viola vissuta un po’ nell’ombra. Quest’anno infatti l’arrivo di Torreira ha tolto sempre più spazio al giocatore, che ha collezionato appena sei presenze in campionato ma che ora è pronto a lanciarsi in unasfida.