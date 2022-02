Fiorentina, Cabral si presenta: «Vlahovic? Rispetto quello che ha fatto qui, io voglio il mio spazio» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’attaccante della Fiorentina Cabral si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore viola Arthur Cabral, nuovo attaccante della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa da giocatore viola. Le sue parole: SCELTA Fiorentina – «Maglia storica e importante oltre che pesante. Mi sono preparato tanto per arrivare a questo momento. voglio raggiungere la Nazionale e credo che qui posso lavorare per arrivarci. voglio andare al Mondiale in Qatar. Sono contento della chiamata ricevuta e non ho esitato ad accettare». CARATTERISTICHE – «La mia dote principale è quella di finalizzare il gioco e muovermi in area di rigore. Mi piace giocare con la squadra e voglio aiutare a conseguire più vittorie ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’attaccante dellasi èto in conferenza stampa da nuovo giocatore viola Arthur, nuovo attaccante della, si èto in conferenza stampa da giocatore viola. Le sue parole: SCELTA– «Maglia storica e importante oltre che pesante. Mi sono preparato tanto per arrivare a questo momento.raggiungere la Nazionale e credo che qui posso lavorare per arrivarci.andare al Mondiale in Qatar. Sono contento della chiamata ricevuta e non ho esitato ad accettare». CARATTERISTICHE – «La mia dote principale è quella di finalizzare il gioco e muovermi in area di rigore. Mi piace giocare con la squadra eaiutare a conseguire più vittorie ...

Advertising

acffiorentina : Il nostro nuovo numero 9???? #ForzaViola ?? #Fiorentina #ACFFiorentina #Cabral - acffiorentina : Arthur Cabral è un nuovo calciatore viola ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #ACFFiorentina #Cabral - FBiasin : L’agente di #Vlahovic, Darko #Ristic, vuole 18 milioni di commissione dalla #Juve. La #Fiorentina sostituirà… - CronacheTweet : Cabral è pronto per la nuova avventura alla Fiorentina ?? - violanews : #Cabral ???: 'Quando arriva l'interesse di una squadra come la #Fiorentina è difficile dire no, per questo ho accett… -