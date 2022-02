Fiorello saluta tutti: “La mia avventura al Festival finisce qui, stasera farò da spettatore” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lo ha detto ieri e lo ha ripetuto anche oggi…ma sarà vero? Amadeus ha chiamato l’amico durante la conferenza stampa Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lo ha detto ieri e lo ha ripetuto anche oggi…ma sarà vero? Amadeus ha chiamato l’amico durante la conferenza stampa Perizona Magazine.

Advertising

rtl1025 : ?? #Fiorello saluta il pubblico dell'Ariston, ma siamo sicuri che non tornerà fino a sabato prossimo?… - fiorellinas : Sei stato eccezionale come sempre, stai sereno tesoro ? - fiorellofclubpa : Sei stato eccezionale come sempre, stai sereno tesoro ? - __g414__ : RT @aleferaz: NON FIORELLO CHE HA VERAMENTE SCRITTO SAI CHI TI SALUTA STOCAZZO SULLE SCHEDE DI AMA ???? #Sanremo2022 - _nf1D_ : RT @aleferaz: NON FIORELLO CHE HA VERAMENTE SCRITTO SAI CHI TI SALUTA STOCAZZO SULLE SCHEDE DI AMA ???? #Sanremo2022 -