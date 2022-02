Fiorello meteora a Sanremo 2022? Perché per la seconda serata dice che non ci sarà | «La mia avventura finisce qui»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) «Noooo!». La reazione del pubblico in platea è univoca, mentrelascia intendere che la sua partecipazione al 72esimo Festival disi limiterà solo alla prima. «Vi saluto, la miaqui»,lo showman. All’amico Amadeus consegna il trofeo del Comune di. «Difficilmente vengo premiato: meravigliosi questi tre anni, non li dimenticherò mai», commenta lui. «Neanche io», aggiungeha poi continuato il suo show imitando un pitbull. E raccontando tra le risate le gesta di una madre sicula che richiama il figlio dalla finestra sulle note rock di Back in black degli AC/DC. «L’anno scorso è stato un po’ pesantuccio, tornare qui e trovare la platea piena mi ha emozionato ...