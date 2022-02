(Di mercoledì 2 febbraio 2022), ma anche il giorno dopo il suo show sul palco dell’Ariston arriva la chiamata di. Il conduttore e direttore artistico delha telefonato allo showman siciliano e lo ha messo in viva voce in sala stampa durante la conferenza. “Faccio il simpatico o rimango addormentato?”, ha subito scherzato, dicendosi “abbioccato”. Insiemehanno commentato il boom di ascolti tv della prima serata su Rai1: “È andata bene, sei contento? Ti conosco, sei felice”, ha dettorivolgendosi all’amico. “Sono molto contento di esserci stato ma ormai Ama mi conosce bene: sono pigro, ansioso e ce ne ho sempre una. Con gli anni pensavo di migliorare e invece peggioro, ma stavolta è andata ...

FQMagazineit : Fiorello lascia Sanremo, Amadeus lo richiama ma lui è categorico: “La mia avventura al Festival finisce qui”… - sake_road : RT @_SimoTarantino: Leggo Camilla Canepa in tendenza a causa di gente che sbraita contro Fiorello e non posso fare altro che sottolineare l… - MakeDavero : RT @cicciorosina: fiorello lascia il festival di sanremo, sarebbe bello se al suo posto arrivasse una donna - acmaIdini : LASCIA STARE FIORELLO COGLIONE - fefebaraonda : RT @cicciorosina: fiorello lascia il festival di sanremo, sarebbe bello se al suo posto arrivasse una donna -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorello lascia

"Amadeus e" ha proseguito Coletta - hanno portato talento, ma soprattutto il cuore sul ... Ma il successo nonfuori dal teatro le polemiche. Dopo la bufera sulle dichiarazioni di ...C'è chicorrere e si gode lo show, chi no. Ogni scusa è buona per portare un tema sul tavolo. Gli animalisti se la prendono perchénella sua gag mette in cattiva luce i pitbull. Sì, ...Mentre il pubblico in platea intona un coro di "nooooo", Fiorello lascia presagire che la sua presenza a Sanremo si esaurisca con la prima serata e si congeda dal terzo Festival di Sanremo condotto ...'Sono molto contento di esserci stato' ha detto Fiorello, aggiungendo: 'Ama mi conosce bene, sono pigro, sono ansioso, ce ne ho sempre una. Fiorello non sarà questa sera sul palco dell'Ariston per la ...