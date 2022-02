Festival | il Vescovo di Sanremo attacca e Amadeus si giustifica

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) È iniziato ildi, ma è ildella cittadina ligure, a guadagnarsi la scena, facendo centro con le sue parole coraggiose che ci devono scuotere dal rischio di abituarci a tutto. Anche quest’anno la kermesse sanremese non ha perso tempo per ridicolizzare la fede cristiana. Ma Mons. Suetta fa sentire la sua L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Alla prima edizione deldella canzone cristiana, che andrà in scena a Sanremo dal 3 al 5 febbraio , ci sarà anche ...povero con i poveri, dichiarato venerabile da papa Francesco il 25 ...Profazione, blasfemia, vilipendio. Dura condanna deldi Sanremo, monsignor Antonio Suetta, che ad askanews esprime tutto il suo disappunto per il ...sul palco dell'Ariston aprendo ildi ...in riferimento all'esibizione di Achille Lauro nel corso della prima puntata del festival di Sanremo. "Credo che i tantissimi cattolici interpretati dal vescovo di Ventimiglia offesi da gesti inutili ...Il vescovo Suetta esorta i credenti al dovere della riparazione nella preghiera, nella buona testimonianza della vita e nella coraggiosa denuncia.