Festival di Sanremo, uno spettatore scopre cosa ha detto Sangiovanni ad Amadeus: le sue parole (Di giovedì 3 febbraio 2022) La seconda serata del Festival di Sanremo 2022 è iniziata con l'esibizione di Sangiovanni che ha presentato il suo brano Farfalle. Il giovane cantautore prima di abbandonare il Palco dell'Ariston si è avvicinato all'orecchio del conduttore e direttore artistico Amadeus per sussurrargli qualcosa prima di nominare le parole FantaSanremo e Papalina, le due parole chiave della kermesse di quest'anno legate al regolamento del divertente gioco che ha coinvolto milioni di italiani. "Devo chiederti un favore" ha chiesto l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi, poi insieme hanno esclamato a gran voce le due parole diventate virali in questi giorni di Festival.

