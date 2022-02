Festival di Sanremo, tragedia a un giorno dall’evento: il protagonista muore all’improvviso (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. E’ morto a 79 anni Rino Petrosino, da sempre fotografo del Festival di Sanremo. Milanese di nascita, viveva a Roma, Petrosino iniziò a lavorare giovanissimo come fattorino nell’agenzia fotografica “Fragola”, diventando ben presto assistente di fotografi che realizzavano fotoromanzi per le riviste “Grand Hotel” e “Bolero”. I suoi scatti hanno fatto la storia del mondo dello spettacolo italiano. L’uomo ha lavorato per importanti riviste, ha potuto immortalare i personaggi più importanti del piccolo schermo e anno dopo anno, sul palco dell’Ariston, ha seguito in prima persona i cantanti in gara. Nel 1967 approdò al Festival di Sanremo, immortalando i vincitori Claudio Villa e Iva Zanicchi che arrivarono al successo con la canzone “Non pensare a me”. Nella città ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. E’ morto a 79 anni Rino Petrosino, da sempre fotografo deldi. Milanese di nascita, viveva a Roma, Petrosino iniziò a lavorare giovanissimo come fattorino nell’agenzia fotografica “Fragola”, diventando ben presto assistente di fotografi che realizzavano fotoromanzi per le riviste “Grand Hotel” e “Bolero”. I suoi scatti hanno fatto la storia del mondo dello spettacolo italiano. L’uomo ha lavorato per importanti riviste, ha potuto immortalare i personaggi più importanti del piccolo schermo e anno dopo anno, sul palco dell’Ariston, ha seguito in prima persona i cantanti in gara. Nel 1967 approdò aldi, immortalando i vincitori Claudio Villa e Iva Zanicchi che arrivarono al successo con la canzone “Non pensare a me”. Nella città ...

