Festival di Sanremo: programma di oggi 2 febbraio, orari e palinsesto. Ospiti della serata Checco Zalone e Anna Valle (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Questa sera andrà in scena la seconda serata di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo, in onda in diretta su Rai 1 in prima serata, e in streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma online sarà possibile rivedere le puntate anche in differita. Il Festival si potrà seguire in diretta anche su Rai Radio 2. Ognuna delle cinque serate di Sanremo, in programma fino a sabato 5 febbraio 2022, sarà preceduta dall’anteprima, in onda dalle 20.30 alle 20.45. L’inizio di ogni serata del Festival è previsto per le 20.50, mentre la durata delle singole serate sarà variabile. Il programma della seconda serata Ad affiancare Amadeus sul palco questa sera sarà l’attrice Lorena ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Questa sera andrà in scena la secondadi questa 72esima edizione deldi, in onda in diretta su Rai 1 in prima, e in streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma online sarà possibile rivedere le puntate anche in differita. Ilsi potrà seguire in diretta anche su Rai Radio 2. Ognuna delle cinque serate di, infino a sabato 52022, sarà preceduta dall’anteprima, in onda dalle 20.30 alle 20.45. L’inizio di ognidelè previsto per le 20.50, mentre la durata delle singole serate sarà variabile. IlsecondaAd affiancare Amadeus sul palco questa sera sarà l’attrice Lorena ...

AnaMenaMusic : Da piccola guardavo il Festival di Sanremo in tv con i miei genitori e questo palco era un sogno lontano. Oggi sono… - IlContiAndrea : Radio Kiss Kiss presenta “Il Festival del Festival” condotto da Pippo Pelo con Gigi e Ross e l’inviata speciale Giu… - CremoniniCesare : Sarò ospite del Festival di Sanremo nella serata di giovedì 3 febbraio. ?????? Sono molto felice di condividere il pal… - Anitrammarty : RT @rtl1025: ?? Mahmood e Blanco?? ??Brividi ?? #Sanremo2022 #FinalmenteSanremo ?? 'Dai non scappare da qui Non lasciarmi così Nudo con i b… - DaniDur : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: I cantanti del festival di San Remo sono esentati dall'infame tessera verde rinforzata. Capito? #sanremo #fe… -