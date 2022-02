Festival di Sanremo, lutto improvviso: “Salta la puntata, lui questa sera non ci sarà” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Luca Argentero non sarà a Sanremo. L'attore era atteso sul palco del teatro Ariston come ospite speciale della seconda serata delle kermesse canora - al fianco di Laura Pausini e Checco Zalone - ma un lutto familiare lo ha costretto a dare forfait all'ultimo minuto. Fonti vicine alla famiglia - come riporta il Messaggero - hanno fatto sapere della prematura scomparsa del padre di Cristina Marino, moglie di Argentero. L'uomo, imprenditore ci origini siciliane, sarebbe venuto a mancare nelle scorse ore, ma sulle cause del decessonon sono trapelate notizie. Al momento nessuna conferma sul lutto è arrivata dalla coppia, che sui social network è rimasta in silenzio, in linea con il desiderio di tenere la propria vita privata lontano dai riflettori come fatto sin dall'inizio della loro storia ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Luca Argentero non. L'attore era atteso sul palco del teatro Ariston come ospite speciale della secondata delle kermesse canora - al fianco di Laura Pausini e Checco Zalone - ma unfamiliare lo ha costretto a dare forfait all'ultimo minuto. Fonti vicine alla famiglia - come riporta il Messaggero - hanno fatto sapere della prematura scomparsa del padre di Cristina Marino, moglie di Argentero. L'uomo, imprenditore ci origini siciliane, sarebbe venuto a mancare nelle scorse ore, ma sulle cause del decessonon sono trapelate notizie. Al momento nessuna conferma sulè arrivata dalla coppia, che sui social network è rimasta in silenzio, in linea con il desiderio di tenere la propria vita privata lontano dai riflettori come fatto sin dall'inizio della loro storia ...

