Festival di Sanremo | Francesca Michielin direttrice d’orchestra per Emma | “Siamo coraggiose”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’anno scorso, sul palco dell’Ariston come ospite, Beatrice Venezi, tra i più giovani direttoriin Italia, aveva chiesto di essere chiamata ‘direttore’ e non ‘’. Quest’anno invece un’artista, sarà laper una collega e amica.dirigerà l’orchestra per il brano Ogni volta è così della collegaal 72esimodiInsomma da donna a donna, in un sodalizio che va oltre la semplice amicizia e apre all’ingresso del genere femminile alla direzione delpiù amato e seguito d’Italia. E si tratta inoltre di due ritorni, l’una riappropriandosi dei panni di cantante dopo essere stata co-conduttrice e super ospite, l’altra in veste inedita dopo ...

Oggi 61 anni dopo le regalo l'apertura del Festival di Sanremo. Ma chi è sto Amadeus? Il presentatore del Festival di Sanremo manda in tilt il profilo Twitter di un americano. «Dire che sono felice è poco», commentando il conferenza stampa i risultati della prima serata del Festival di Sanremo 2022. «L'impatto con la sala è ...