Festa Lotto: centrato un terno secco in Sicilia. Tutti i premi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si fa Festa con il Lotto: l’ultimo concorso ha premiato un fortunato giocatore della Sicilia. Tanti i colpi in tutta Italia. I dettagli L’ultimo concorso del Lotto non ha tradito le attese di migliaia di giocatori di tutta Italia. Che anche con l’estrazione del 1 febbraio sono riusciti a portare a casa somme davvero considerevoli L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si facon il: l’ultimo concorso haato un fortunato giocatore della. Tanti i colpi in tutta Italia. I dettagli L’ultimo concorso delnon ha tradito le attese di migliaia di giocatori di tutta Italia. Che anche con l’estrazione del 1 febbraio sono riusciti a portare a casa somme davvero considerevoli L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

telodogratis : Si fa festa con il Lotto in Sicilia, pioggia di premi in diverse province - blogsicilia : #notizie #sicilia Si fa festa con il Lotto in Sicilia, pioggia di premi in diverse province -… - QdSit : Festa in Sicilia grazie al Lotto. Nel concorso del 1° febbraio, come riporta Agipronews, sono diverse le vincite pe… -