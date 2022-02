Ferrari | premio da 12mila euro ai dipendenti La media dei bonus in Italia si ferma a 1 495 euro

Advertising

Automoto_it : Redditività fuori dal comune per la Ferrari che rappresenta, anche nei numeri di bilancio, un miraggio rispetto ad… - SergioCupellini : RT @dariodivico: premio di competitività record ai dipendenti Ferrari (Maranello): 11.500 euro lordi. 'Frutto della contrattazione' dicono… - sassuolo2000 : Ferrari, premio record ai dipendenti, Fim: 'Giusto riconoscimento ai lavoratori' - - assilemamore : RT @GiulyDuchessa: #Ferrari dopo i conti 2021 e forti indicatori 2022 annuncia un premio annuale fino a 12.000 euro ad ogni dipendente. #… - poesiadeimotori : RT @GiulyDuchessa: #Ferrari dopo i conti 2021 e forti indicatori 2022 annuncia un premio annuale fino a 12.000 euro ad ogni dipendente. #… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari premio

Il Sole 24 ORE

Si tratta della prima volta che ilsupera i 10.000 euro.L'ad Vigna: "Il riconoscimento arriva dopo un anno dai risultati eccezionali grazie alla dedizione delle persone" I 4.500 lavoratori dellaavranno unannuale di competitività legato ai risultati di 12mila euro. Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato Benedetto Vigna al termine di un anno che il manager ha definito ...Carlos Sainz è carico in vista del 2022. L’ottimo 2021 al volante della Ferrari ha ancora di più consolidato l’autostima e la consapevolezza del driver spagnolo, che non si sente inferiore a ...Uno che evidentemente si è saputo muovere in ST e subito anche internamente a Maranello. Dove ha dato soddisfazione alla forza lavoro Ferrari: premio competitività anche lui record, 12 mila euro (e ...