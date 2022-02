Ferrari, premio da 12mila euro ai dipendenti. La media dei bonus in Italia si ferma a 1.495 euro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’ad Vigna: «Il riconoscimento arriva dopo un anno dai risultati eccezionali grazie alla dedizione delle persone». Utile netto di 833 milioni, in crescita del 37% sul 2020. I ricavi per la prima volta superano la soglia dei 4 miliardi Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’ad Vigna: «Il riconoscimento arriva dopo un anno dai risultati eccezionali grazie alla dedizione delle persone». Utile netto di 833 milioni, in crescita del 37% sul 2020. I ricavi per la prima volta superano la soglia dei 4 miliardi

Advertising

Corriere : Ferrari, super premio (da 12 mila euro) ai dipendenti: fatturato e ordini volano - sole24ore : Ferrari, premio da 12mila euro ai dipendenti. La media dei bonus in Italia si ferma a 1.495 euro… - Michele_Arnese : 'Ferrari supera lo scoglio Covid: ricavi record oltre 4 miliardi. Il ceo Vigna: «Il nostro portafoglio ordini non è… - TerrinoniL : Ferrari, super premio (da 12 mila euro) ai dipendenti: fatturato e ordini volano - gekkofasa : RT @sole24ore: Ferrari, premio da 12mila euro ai dipendenti. La media dei bonus in Italia si ferma a 1.495 euro -