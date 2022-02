Ferrari F1-75, la nuova monoposto di Leclerc e Sainz per la stagione 2022: presentazione, foto e novità (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Presentato ufficialmente la nuova monoposto della Ferrari: si chiama F1-75 e sarà l’auto con cui la scuderia correrà nel mondiale 2022. La notizia viene data attraverso i suoi canali ufficiali. Leclerc e Sainz, quindi, a partire da marzo potranno correre su una vettura completamente nuova, la sessantottesima costruita dalla scuderia col cavallino. Ma perché questo nome? Scopriamolo insieme! Ferrari monoposto 2022: il significato del nome F1-75: questo il nome scelto per la nuova macchina. Il nome ha un significato molto preciso: F1 dall’acronimo di Formula 1, il nome del campionato mondiale, “75” per celebrare i 75 anni dell’azienda. Era infatti il 1947, proprio nel mese di marzo, che a Maranello Enzo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Presentato ufficialmente ladella: si chiama F1-75 e sarà l’auto con cui la scuderia correrà nel mondiale. La notizia viene data attraverso i suoi canali ufficiali., quindi, a partire da marzo potranno correre su una vettura completamente, la sessantottesima costruita dalla scuderia col cavallino. Ma perché questo nome? Scopriamolo insieme!: il significato del nome F1-75: questo il nome scelto per lamacchina. Il nome ha un significato molto preciso: F1 dall’acronimo di Formula 1, il nome del campionato mondiale, “75” per celebrare i 75 anni dell’azienda. Era infatti il 1947, proprio nel mese di marzo, che a Maranello Enzo ...

