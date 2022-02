Fantasanremo, Sangiovanni e l'urlo con Amadeus: «Papalina!». Fan scatenati (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sangiovanni sul palco dell'Ariston fa una richiesta ad Amadus nel post esibizione. Si avvicina al suo orecchio e chiede al conduttore di aiutarlo. «Ciao Fantasanremo, ciao... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 2 febbraio 2022)sul palco dell'Ariston fa una richiesta ad Amadus nel post esibizione. Si avvicina al suo orecchio e chiede al conduttore di aiutarlo. «Ciao, ciao...

Advertising

fanpage : #sangiovanni ci svolta il #IlMioSanremo e (soprattutto) il nostro #FantaSanremo. Grazie Sangio! ?? - deviessereforte : RT @blurrygomvez: pensate di avere rimpianti? io non ho messo michele bravi e sangiovanni al fantasanremo. - deIicatespark : RT @Daaisyviolet: Michele Bravi dietro le quinte che afferra Sangiovanni per ristabilire l’ordine del FantaSanremo #Sanremo2022 https://t.c… - alexborrellii : RT @jes_loveislove: Michele bravi che vede SanGiovanni rubargli i suoi ca2zo di diritti del fantasanremo #Sanremo2022 - 17hilary17 : RT @Ri_Ghetto: No raga ancora pensando ai punti che ha fatto fare Sangiovanni al Fantasanremo sto rosicando come un matto la mia classifica… -