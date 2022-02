FantaSanremo 2022 | il gioco virale ha coinvolto gli artisti I bonus e i malus della prima serata e perché c’è chi dice “Papalina” sul palco

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Trionfo per Michele Bravi che regala 125 punti ai fan, Achille Lauro con l’ombelico di fuori al secondo posto. UltimoRkomi. Questa sera si chiudono i conti del primo giro di esibizioni

Advertising

LaStampa : Sangiovanni cita #fantasanremo e #papalina + 50 punti - sserena_______ : comunque sto sanremo 2022, è ?fantasanremo? volo altissimo. #Sanremo2022 - wobblyeleven : momento più alto di sanremo 2022: sangiovanni che chiede di dire fantasanremo ad amadeus #Sanremo2022 - VeraNotizia : FantaSanremo 2022, il gioco virale ha coinvolto gli artisti. I bonus e i malus della prima serata (e perché c’è chi… - Patry_P_ : RT @framarin: Continua... #Sanremo2022: i migliori influencer 1/2/22 @FantaSanremo @Cinguetterai @HuertDeAuteuil @heythereelena @believeinm… -

Ultime Notizie dalla rete : FantaSanremo 2022

Il regolamento delOgni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 degli artisti in gara È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di ...Sono solo alcune delle regole, ma ce ne sono di più assurde, del, il gioco online che ha già infiammato il web prima e durante la serata d'esordio del Festival. Sui social l'hashtag #...Standing ovation all’Ariston per Monica Vitti : la seconda serata del festival si è aperta con l'omaggio all’attrice scomparsa, «una grande donna, una ...Scopriamo insieme cos'è il FantaSanremo, l'irriverente gioco che accompagna questa 72esima edizione del Festival di Sanremo.