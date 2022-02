Fantacalcio | 5 attaccanti da prendere all’asta di riparazione

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Arriva Febbraio e con esso la chiusura del mercato invernale. Quest’anno la finestra di Gennaio ha portato in Serie A diversi colpi che non bisogna farsi sfuggire in otticadi. Tralasciando dunque i nomi che sono andati a ruba ad inizio campionato, e i soliti top player, ecco, quindi, cinquedadiche potrebbero sorprendervi al: 5per l’asta diBeto dell’Udinese. Qualora nella vostra lega fosse rimasto libero alla prima asta, è sicuramente un colpo da non lasciarsi scappare al. Arrivato a Udine ad Agosto, passando quasi inosservato, ma dal suo arrivo ...