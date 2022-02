F1, rivoluzione per le qualifiche! I top-10 potranno cambiare le gomme per la gara: il nuovo regolamento (Di mercoledì 2 febbraio 2022) rivoluzione importante per la F1, già a partire dal Mondiale 2022. A cambiare è un aspetto cruciale delle qualifiche. Fino alla passata stagione, infatti, i primi dieci piloti della griglia di partenza (ovvero quelli che avevano superato la Q2) erano obbligati a iniziare la gara con la stessa mescola di pneumatici utilizzata sul giro secco. Dal prossimo campionato, invece, i top-10 potranno scegliere che tipologia di gomme utilizzare per incominciare il Gren Premio. Una novità di assoluto rilievo e che stravolgerà indubbiamente le strategie delle varie scuderie. La decisione è stata presa nell’ultima seduta dello Strategy Advisory Committee ed entrerà nel nuovo regolamento sportivo, sarà dunque in vigore già a partire dall’imminente rassegna iridata. F1, dietro-front a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022)importante per la F1, già a partire dal Mondiale 2022. Aè un aspetto cruciale delle qualifiche. Fino alla passata stagione, infatti, i primi dieci piloti della griglia di partenza (ovvero quelli che avevano superato la Q2) erano obbligati a iniziare lacon la stessa mescola di pneumatici utilizzata sul giro secco. Dal prossimo campionato, invece, i top-10scegliere che tipologia diutilizzare per incominciare il Gren Premio. Una novità di assoluto rilievo e che stravolgerà indubbiamente le strategie delle varie scuderie. La decisione è stata presa nell’ultima seduta dello Strategy Advisory Committee ed entrerà nelsportivo, sarà dunque in vigore già a partire dall’imminente rassegna iridata. F1, dietro-front a ...

Advertising

michele_bravi : RETTICA PER IL @FantaSanremo. I punti dovrebbero essere 135. Dateci subito quello che ci spetta o facciamo la rivol… - robertosaviano : È un onore per me ricordare, giovedì a #Sanremo2022, a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, la rivoluzion… - robertosaviano : Giovedì sarò a #Sanremo2022 per raccontare una storia sul coraggio, sulla scelta del coraggio. #Sanremo ha da sempr… - Alessandro_Amad : RT @chiaralucetw: Abbiamo da difendere un Sogno e da costruire per attuarlo. Abbiamo da fare la Rivoluzione. Perché le persone, come le par… - a_aruall : RT @michele_bravi: RETTICA PER IL @FantaSanremo. I punti dovrebbero essere 135. Dateci subito quello che ci spetta o facciamo la rivoluzion… -