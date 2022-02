Europei, l'Italia Under 21 contro la Bosnia il 29 marzo giocherà a Trieste (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Riprenderà martedì 29 marzo il cammino dell'Und er21 di Nicolato, in un match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo di categoria allo stadio Nereo Rocco di Trieste , contro la Bosnia ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Riprenderà martedì 29il cammino dell'Und er21 di Nicolato, in un match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo di categoria allo stadio Nereo Rocco dila...

Advertising

matteosalvinimi : Non è il momento delle provocazioni. In una fase di crisi geopolitica, energetica, logistica e di aumento del costo… - GermaniaItalia : Il Presidente Federale #Steinmeier augura 'salute, forza e fiducia” al rieletto Presidente della Repubblica… - Brigante1959 : RT @1V4vendetta: Vi lancio un altro dato grezzo, ste pandemie funzionano in modo strano visto che in almeno 10 stati europei è finita e in… - asiiacarrettii : sembra di essere tornati al momento in cui l’italia aveva vinto gli europei - 1V4vendetta : Vi lancio un altro dato grezzo, ste pandemie funzionano in modo strano visto che in almeno 10 stati europei è finit… -