Europa League, il Barcellona ha diramato la lista: un escluso eccellente! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In vista del match di Europa League tra Barcellona e Napoli, valido per l'accesso agli ottavi della competizione, i blaugrana hanno comunicato la lista UEFA. Tra i nomi di grande rilievo, nonché nuovi acquisti del mercato di gennaio, figurano quelli di Aubameyang, Ferran Torres ed Adama Traoré. La presenza di questi tre calciatori esclude però quella di Dani Alves. Dani Alves, Barcellona, esclusione (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)Infatti, stando al regolamento, una squadra può inserire un massimo di tre giocatori per i prossimi incontri. Ciò ha comportato, dunque, la scelta di escludere il 38enne terzino brasiliano. POTREBBE INTERESSARTI: Il Cagliari ha annunciato due nuove positività: il comunicato ufficiale

