Esquilino | evacuata scuola elementare per fuga gas

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma – Le Pattuglie della Polizia Locale del gruppo I Centro Ex Trevi sono intervenute questa mattina intorno alle ore 11.30 in via Sforza al civico n.2 per unadi gas che si è verificata in una. L’edificio è stato temporaneamente evacuato e la strada chiusa per garantire la sicurezza degli studenti. Intervenuta ditta incaricata per la risoluzione del problema. Al termine dell’intervento, la strada è stata riaperta e gli alunni, su disposizione dei VVF, sono stati fatti rientrare. Lo scrive in una nota la Polizia Locale di Roma Capitale. (Agenzia Dire)