Energia | Procaccini Fdi | ' bene Ue ma Italia penalizzata per colpa Governo'

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “La Commissione europea ha varato oggi una tassonomia delle fonti energetiche 'green' su cui è possibile fare investimenti dove sposa le considerazioni che noi facciamo da tempo. La marcia a tappe forzate verso la cosiddetta transizione energetica deve rallentare il passo per non finire in un burrone ideologico, insieme all'intero sistema produttivo e alle legittime aspirazioni ecologiche. E' necessario poter usufruire di nucleare e gas nel percorso verso il maggior utilizzo delle fonti rinnovabili. Come hanno fortemente voluto Francia e Germania”. Così in una nota l'eurodeputato di Fratelli d'-Ecr e responsabile dipartimento Ambiente eddel partito, Nicola. “Registriamo, invece, l'assenza delno sulla rimozione dei gravi limiti ...