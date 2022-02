Empatia sul lavoro, ecco perché è strategica (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'Empatia sul lavoro è strategica: dal greco «en-pathos», significa letteralmente «sentire dentro», perché consente di ascoltare attivamente l'interlocutore con il doppio vantaggio di comprendere a fondo il suo punto di vista e per questo farlo sentire libero di esprimersi, per arrivare insieme a una soluzione condivisa e sincera. Talvolta è una dota innata, e se non lo è vale la pena allenarla, specie ora che tutti sottoposti a enorme stress per via della pandemia che già di per sé ha ripercussioni sulle nostre capacità di concentrazione e in generale sulla voglia di fare. Insomma, è essenziale fare uno sforzo in più perché l'Empatia sul lavoro in questo momento può fare davvero la differenza. Anzi, deve farla. Non è una novità che un ambiente di ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'sul: dal greco «en-pathos», significa letteralmente «sentire dentro»,consente di ascoltare attivamente l'interlocutore con il doppio vantaggio di comprendere a fondo il suo punto di vista e per questo farlo sentire libero di esprimersi, per arrivare insieme a una soluzione condivisa e sincera. Talvolta è una dota innata, e se non lo è vale la pena allenarla, specie ora che tutti sottoposti a enorme stress per via della pandemia che già di per sé ha ripercussioni sulle nostre capacità di concentrazione e in generale sulla voglia di fare. Insomma, è essenziale fare uno sforzo in piùl'sulin questo momento può fare davvero la differenza. Anzi, deve farla. Non è una novità che un ambiente di ...

Advertising

LindaBuscaglia2 : Una skill da curriculum è quando hai un livello così forte di empatia che anche da come respirano comprendi che gli… - CamBogia22 : Un semplicissimo sketch da villaggio turistico anni90 sul palco di #Sanremo2022 perché se lo fa #Fiorello è tutta u… - soundsblogit : Inverno dei fiori, Michele Bravi: la canzone di Sanremo 2022 sul concetto di umanità, empatia e condivisione per se… - petalidistellex : RT @in_chesenso: 'Fatti due domande sul perché tuo marito si sia innamorato di me' ma la sensibilità, il tatto, l'empatia di questa donna… - TvCircle1 : RT @RadiocorriereTv: 'Non c'è show senza empatia, sarà un inizio emozionante. Con #Fiorello e #Amadeus, due fuoriclasse. Abbiamo bisogno di… -