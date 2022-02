El País: «Gli Usa hanno proposto alla Russia un patto per la pace in Ucraina, Bulgaria e Romania» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Continua il lavoro della diplomazia internazionale per scongiurare l’escalation nella crisi Ucraina. Dagli Stati Uniti è infatti arrivata una proposta alla Russia di un accordo con cui le parti in causa prenderebbero l’impegno a non schierare in Ucraina «missili offensivi da terra e forze permanenti per missioni di combattimento». Secondo El Paìs questa sarebbe una delle repliche date da Washington alle richieste di Mosca sulle garanzie di sicurezza. Da Stati Uniti e Nato, come emerge dai documenti confidenziali inviati a Mosca di cui la testata spiega di essere venuta in possesso, sarebbe però anche arrivato il rifiuto ad accogliere la richiesta russa di dire sì a un accordo che impedisca a Kiev di entrare nel patto atlantico. L’offerta di Biden a Putin Il quadro dell’offerta di Usa e Nato a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Continua il lavoro della diplomazia internazionale per scongiurare l’escalation nella crisi. Dagli Stati Uniti è infatti arrivata una propostadi un accordo con cui le parti in causa prenderebbero l’impegno a non schierare in«missili offensivi da terra e forze permanenti per missioni di combattimento». Secondo El Paìs questa sarebbe una delle repliche date da Washington alle richieste di Mosca sulle garanzie di sicurezza. Da Stati Uniti e Nato, come emerge dai documenti confidenziali inviati a Mosca di cui la testata spiega di essere venuta in possesso, sarebbe però anche arrivato il rifiuto ad accogliere la richiesta russa di dire sì a un accordo che impedisca a Kiev di entrare nelatlantico. L’offerta di Biden a Putin Il quadro dell’offerta di Usa e Nato a ...

Ultime Notizie dalla rete : País Gli El Pais, proposta Usa per stop a missili e truppe in Ucraina Sia gli Usa sia la Nato rifiutano tuttavia di firmare un accordo che impedisca a Kiev di entrare nel Patto atlantico, come aveva chiesto la Russia. .

Usa e Nato rispondono a Putin sull'Ucraina: i documenti inviati a Mosca Secondo i documenti rivelati da El País, gli alleati ritengono che a Mosca è già stato assegnato uno status insolito, privilegiato. "A nessun altro partner è stata offerta una relazione comparabile o ...

