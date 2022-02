Edilizia agevolata, la Pisana revoca i fondi alle imprese inadempienti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Giunta regionale ha approvato questa mattina, 02 febbraio 2022, la revoca dei finanziamenti alle cooperative edilizie “Polizia Locale ARVU IV” e “Polizia Locale ARVU X” per la realizzazione di un totale di 30 alloggi nel Comune di Roma. La decadenza del contributo, pari complessivamente 660.000 euro, è dovuta alla sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti da parte delle imprese, che non devono trovarsi in procedura di fallimento o in liquidazione. Le due società, infatti, risultano cancellate dal Registro delle imprese e vengono di conseguenza eliminate dalla graduatoria dei beneficiari dei fondi regionali. “In questi anni abbiamo già revocato i finanziamenti regionali a 16 cooperative edili, che non hanno rispettato gli adempimenti normativi,– dichiara Massimiliano Valeriani, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Giunta regionale ha approvato questa mattina, 02 febbraio 2022, ladei finanziamenticooperative edilizie “Polizia Locale ARVU IV” e “Polizia Locale ARVU X” per la realizzazione di un totale di 30 alloggi nel Comune di Roma. La decadenza del contributo, pari complessivamente 660.000 euro, è dovuta alla sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti da parte delle, che non devono trovarsi in procedura di fallimento o in liquidazione. Le due società, infatti, risultano cancellate dal Registro dellee vengono di conseguenza eliminate dalla graduatoria dei beneficiari deiregionali. “In questi anni abbiamo giàto i finanziamenti regionali a 16 cooperative edili, che non hanno rispettato gli adempimenti normativi,– dichiara Massimiliano Valeriani, ...

LavoroLazio_com : Regione Lazio: revocati fondi per edilizia agevolata a imprese inadempienti La Giunta regionale ha approvato questa… - tusciaweb : “Revocati fondi per edilizia agevolata a imprese inadempienti” Roma - Riceviamo e pubblichiamo - La giunta regiona… - Gianell10778143 : @Palazzo_Chigi @Quirinale @Artventuno @Pontifex_it ?? Si fa molto per le famiglie per aiutarle Ma bonus e sussiste… - ParliamentBz : Paula Bacher, consigliera provinciale dal 18/01, è stata eletta oggi presidente della 4a commissione legislativa. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Edilizia agevolata La Finanza Agevolata per la ripresa e l'innovazione "La Finanza Agevolata per la ripresa e l'innovazione: Programmare oggi gli investimenti con ... I settori di maggiore ripresa sono quelli dell'edilizia, della manifattura e abbiamo grandi aspettative ...

Alloggi con affitti agevolati, giornata di visite Si tratta di abitazioni di edilizia agevolata e non di ''case popolari''. Gli alloggi in affitto a canone agevolato hanno tutti un ampio soggiorno luminoso con angolo cottura e una terrazza. Ogni ...

Edilizia agevolata, la Pisana revoca i fondi alle imprese inadempienti Il Faro Online Il punto con Zuffi, direttore commerciale di Innova Finance Una strada da percorrere può essere quella della finanza agevolata, quell’insieme di risorse pubbliche ... Un esempio è quello di una start-up nata nel 2014 nel settore delle pitture per l’edilizia e ...

Regione Lazio revoca fondi edilizia agevolata a imprese inadempienti Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. La Giunta regionale ha approvato questa mattina 2 febbraio la revoca dei finanziamenti alle cooperative edilizie ‘Polizia Locale ARVU ...

"La Finanzaper la ripresa e l'innovazione: Programmare oggi gli investimenti con ... I settori di maggiore ripresa sono quelli dell', della manifattura e abbiamo grandi aspettative ...Si tratta di abitazioni die non di ''case popolari''. Gli alloggi in affitto a canone agevolato hanno tutti un ampio soggiorno luminoso con angolo cottura e una terrazza. Ogni ...Una strada da percorrere può essere quella della finanza agevolata, quell’insieme di risorse pubbliche ... Un esempio è quello di una start-up nata nel 2014 nel settore delle pitture per l’edilizia e ...Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. La Giunta regionale ha approvato questa mattina 2 febbraio la revoca dei finanziamenti alle cooperative edilizie ‘Polizia Locale ARVU ...