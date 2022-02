Edicola Quirinale | le rese dei conti dentro i partiti raccontate dai giornali

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - “Centrodestra, pace lontana” titola il ‘Corriere della sera', “Congiura Di Maio” titola ‘il Giornale': le due testate illuminano i due crateri in cuinuano le scosse di assestamento dopo il terremoto con epicentro. Un sisma la cui intensità in termini di consensi viene misurata dai primi sondaggi. Ieri ne è uscito uno di Swg, oggi uno Ghisleri per ‘La Stampa'. Secondo questa rilevazione, con la quale apre il quotidiano torinese, Fratelli d'Italia fa un balzo in avanti del 2,2% e diventa il primo partito con il 21,1%, seguito da vicino dal Pd che flette dello 0,8% e scende al 20,8%. Al terzo posto la Lega, che paga il conto più salato con un calo dell'1,8% che la fa scendere al 16,7%. Sostanziale tenuta per M5s che cede lo 0,2% e occupa il quarto posto con il 14,2% e precede Forza Italia, quinta con il 7,4% e una perdita dello 0,8%. ...

Advertising

fattoquotidiano : IL MINISTRO DI DRAGHI Tutte le trame del titolare della Farnesina contro Giuseppe Conte. Il sì a Casini al Quirinal… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Febbraio: Il leader M5s racconta al “Fatto” i giorni del Quirinale - marcotravaglio : I VERI VINCITORI Chi ha vinto e chi ha perso la battaglia del Quirinale lo sa chiunque conservi una memoria superio… - n_nad1a : RT @fattoquotidiano: RIECCOLI Il governo riunito dopo il mancato trasloco del premier al Quirinale. L'omaggio al ri-eletto, tra facce tira… - Diem25PD : RT @AlbertoPhStill: ?? @GiuseppeConteIT : '#DiMaio dovrà rendere conto di diverse condotte, MOLTO GRAVI. Ai nostri iscritti e alla nostra c… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola Quirinale

AGI - Agenzia Italia

Palermo consiglia Dybala" Vai al Napoli per ritrovare il calore umano, la Juve non ti rispetta" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB: il governo riparte nel Big Bang dei partitiLa lettera ai Club Calciomercato: Raspdori - Napoli, arriva la smentita CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB: il governo riparte nel Big Bang dei partitiIl ‘Sole 24 ore’ registra che “sui mercati si sente l’effetto Quirinale” con lo spread che cala a 135 punti, e parla di “un nuovo inizio” per il governo. Barbara Flammeri descrive un Cdm “della ...Nei Paesi in cui sono previste forme del genere, si è ben attenti a prevedere dei forti […] Di RQuotidiano Covid - 19 numeri in frenata Flop obbligo over 50: convinto solo uno su sei Dall'introduzione ...