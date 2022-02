Ecuador, disastro ambientale: sversamento di 6.300 barili di petrolio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sversato in Ecuador l’equivalente di 6.300 barili di petrolio. A causare il disastro è stato il guasto giorni fa di un tratto di un oleodotto privato nell’Amazzonia Ecuadoriana. Lo comunica oggi la compagnia proprietaria dell’Oleodotto di greggio pesante (Ocp). E’ l’ennesimo attacco al polmone verde del Pianeta, nel bacino fra i più ricchi di biodiversità della Terra. Da venerdì scorso, il greggio pesante sta fuoriuscendo in un’area protetta, il Parco nazionale amazzonico Cayambe. Il suo sversamento sta contaminando un’ampia area naturale protetta e un fiume che fornisce acqua ad alcuni villaggi nel nord-est del Paese. Lo sversamento è stato annunciato nel corso di in una conferenza stampa a cui hanno partecipato il presidente di Ocp, Jorge Vugdelija, e il ... Leggi su zon (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sversato inl’equivalente di 6.300di. A causare ilè stato il guasto giorni fa di un tratto di un oleodotto privato nell’Amazzoniaiana. Lo comunica oggi la compagnia proprietaria dell’Oleodotto di greggio pesante (Ocp). E’ l’ennesimo attacco al polmone verde del Pianeta, nel bacino fra i più ricchi di biodiversità della Terra. Da venerdì scorso, il greggio pesante sta fuoriuscendo in un’area protetta, il Parco nazionale amazzonico Cayambe. Il suosta contaminando un’ampia area naturale protetta e un fiume che fornisce acqua ad alcuni villaggi nel nord-est del Paese. Loè stato annunciato nel corso di in una conferenza stampa a cui hanno partecipato il presidente di Ocp, Jorge Vugdelija, e il ...

