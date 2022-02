Ecuador, 6.300 barili di petrolio sversati in Amazzonia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La rottura giorni fa di un tratto di un oleodotto privato nell'Amazzonia Ecuadoriana ha causato lo sversamento dell'equivalente di 6.300 barili di petrolio. Lo ha reso noto oggi la compagnia ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La rottura giorni fa di un tratto di un oleodotto privato nell'iana ha causato lo sversamento dell'equivalente di 6.300di. Lo ha reso noto oggi la compagnia ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecuador 300 Ecuador, 6.300 barili di petrolio sversati in Amazzonia Vugdelija, indica il portale di notizie Primicias, ha precisato che i tecnici della compagna hanno già recuperato circa 5.300 barili di petrolio, pari all'84% di quello sversato nella natura nel ...

Ecuador, 6.300 barili di petrolio sversati in Amazzonia - America Latina Agenzia ANSA Derrame de crudo en reserva amazónica de Ecuador fue de 6.300 barriles El derrame de crudo en la Amazonia ecuatoriana que afectó una reserva natural y a un río que abastece a comunidades indígenas fue de 6.300 barriles.

Operador oleoducto privado ecuador dice recolecta 5.300 barriles de crudo tras rotura QUITO, 2 feb (Reuters) - El operador del oleoducto privado de Ecuador dijo el miércoles que logró recolectar y reinyectar a su sistema unos 5.300 barriles del crudo derramado en la Amazonía del país, ...

