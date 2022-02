Ecco le mosse di Usa e Ue contro i ricatti di Russia e Cina (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una settimana in Europa per Jose W. Fernandez, sottosegretario di Stato americano per la crescita economica, l’energia e l’ambiente. Prima a Vilnius, poi a Bruxelles. Nella capitale lituana ha incontro la prima ministra Ingrida Šimonyt? e il ministro degli Esteri Gabrielius Landsbergis (qui la sua recente intervista rilasciata a Formiche.net) Al centro dei colloqui ci sono gli sforzi statunitensi per assistere la Lituania davanti alla coercizione economica scatenata dalla Cina in reazione al via libera della Lituania all’apertura di un ufficio di rappresentanza di Taiwan a Vilnius. Ecco perché della delegazione statunitense guidata dal sottosegretario Fernandez fanno parte anche alcuni alti dirigenti della Export-Import Bank of the United States. Sono stati a Vilnius per discutere l’attuazione del memorandum d’intesa da 600 milioni di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una settimana in Europa per Jose W. Fernandez, sottosegretario di Stato americano per la crescita economica, l’energia e l’ambiente. Prima a Vilnius, poi a Bruxelles. Nella capitale lituana ha inla prima ministra Ingrida Šimonyt? e il ministro degli Esteri Gabrielius Landsbergis (qui la sua recente intervista rilasciata a Formiche.net) Al centro dei colloqui ci sono gli sforzi statunitensi per assistere la Lituania davanti alla coercizione economica scatenata dallain reazione al via libera della Lituania all’apertura di un ufficio di rappresentanza di Taiwan a Vilnius.perché della delegazione statunitense guidata dal sottosegretario Fernandez fanno parte anche alcuni alti dirigenti della Export-Import Bank of the United States. Sono stati a Vilnius per discutere l’attuazione del memorandum d’intesa da 600 milioni di ...

