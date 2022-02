Ecco il Nauticsud | l’esposizione indoor più grande d’Italia Ma in Campania è sos ormeggi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cancelli aperti, dal 12 al 20 febbraio alla Mostra d’Oltremare, per il 48°. Al salone internazionale dedicato alla filiera nautica tante anteprime mondiali e novità: dalle imbarcazioni ai motori, dall’oggettistica agli accessori e servizi. Durante la presentazione dell’evento, organizzato dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica in collaborazione con l’ente fieristico partenopeo, sorge il problema della mancanza di posti barca in. “È un problema vero – afferma il presidente di Afina, Gennaro Amato – che vede penalizzato il segmento produttivo e l’intera filiera nautica. Ogni 10 imbarcazioni vendute solo 6 trovanoo. Bisogna intervenire subito per non perdere il primato produttivo italiano della nostra regione. La nostra associazione, fatta di imprenditori, è pronta ad investire per la realizzazione di ...