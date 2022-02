Ecco come cambiano le prime 7 di Serie A dopo il calciomercato | VIDEO (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In archivio il calciomercato di gennaio per le 20 squadre di Serie A. Si sono rinforzate Juventus, Inter e Roma. Più ferme Napoli, Milan ed Atalanta. come cambiano le prime 7 dell'attuale classifica? Scopriamolo in questo VIDEO di 'GazzettaTV' Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In archivio ildi gennaio per le 20 squadre diA. Si sono rinforzate Juventus, Inter e Roma. Più ferme Napoli, Milan ed Atalanta.le7 dell'attuale classifica? Scopriamolo in questodi 'GazzettaTV'

Advertising

reportrai3 : Esclusiva Report: Berlusconi racconta al giudice Amedeo Franco come andavano le cene eleganti. Ecco l'audio inedito… - IlContiAndrea : Esprimere un giudizio sulla canzone di #AnaMena è come sparare sulla Croce Rossa. Però, ecco, ci siamo capiti… - chiaragribaudo : E niente, nonostante il protocollo “no women” ecco come viene raffigurato il più grande evento della RAI. In confer… - arrigoni_nicola : Ferretti: «Ecco come l’università saprà garantire sviluppo» - ElisabettaPolet : RT @DonaIasio: 'Ciao Chiara oggi festeggiamo un anno di Kylo con noi!! Volevamo farti vedere come sta!!' Ecco il messaggio che Beatrice, a… -