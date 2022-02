E' stato preso l'uomo sospettato di aver ucciso la giovane Rosa Alfieri (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - I carabinieri hanno arrestato Elpidio D'Ambra, l'uomo, vicino di casa della vittima, ricercato per l'assassinio di Rosa Alfieri, avvenuto ieri a Grumo Nevano, nel Napoletano. La sua fuga è durata meno di un giorno. Rosa, 23 anni, è stata ritrovata ieri con uno strofinaccio in bocca e i vestiti non a posto. La ragazza è stata uccisa al primo piano di un appartamento occupato da 15 giorni da un nuovo inquilino, Epidio D'Ambra, 31 anni, al civico 1 di via Risorgimento a Grumo Nevano, nel Napoletano. Uccisa perché, molto probabilmente, si è ribellata a un tentativo di violenza. E per tutta la notte è stata caccia all'uomo. Non c'è ancora certezza se la ragazza sia stata attirata in trappola o trascinata. Sta di fatto che è stata portata in bagno e uccisa. E' stato il padre ... Leggi su agi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - I carabinieri hanno arreElpidio D'Ambra, l', vicino di casa della vittima, ricercato per l'assassinio diAlfieri, avvenuto ieri a Grumo Nevano, nel Napoletano. La sua fuga è durata meno di un giorno., 23 anni, è stata ritrovata ieri con uno strofinaccio in bocca e i vestiti non a posto. La ragazza è stata uccisa al primo piano di un appartamento occupato da 15 giorni da un nuovo inquilino, Epidio D'Ambra, 31 anni, al civico 1 di via Risorgimento a Grumo Nevano, nel Napoletano. Uccisa perché, molto probabilmente, si è ribellata a un tentativo di violenza. E per tutta la notte è stata caccia all'. Non c'è ancora certezza se la ragazza sia stata attirata in trappola o trascinata. Sta di fatto che è stata portata in bagno e uccisa. E'il padre ...

