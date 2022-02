È stato preso l'uomo sospettato di aver ucciso la giovane Rosa Alfieri (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - I carabinieri hanno arrestato Elpidio D'Ambra, l'uomo, vicino di casa della vittima, ricercato per l'assassinio di Rosa Alfieri, avvenuto ieri a Grumo Nevano, nel Napoletano. La sua fuga è durata meno di un giorno. Il ricercato, che aveva fatto perdere le tracce da martedì sera, dopo il ritrovamento del cadavere di Rosa, era nel quartiere Flegreo di Napoli, nella zona di Fuorigrotta. Secondo quanto apprende l'AGI, era nei pressi dell'ospedale San Paolo. L'arresto è stato fatto dalla polizia che lo ha portato in questura in via Medina. D'Ambra, 31 anni, è stato preso grazie alle fotografie del presunto responsabile dell'omicidio diffuse sui social. Quando si è presentato per dei controlli in ospedale, alcuni sanitari lo hanno riconosciuto e ... Leggi su agi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - I carabinieri hanno arreElpidio D'Ambra, l', vicino di casa della vittima, ricercato per l'assassinio diAlfieri, avvenuto ieri a Grumo Nevano, nel Napoletano. La sua fuga è durata meno di un giorno. Il ricercato, che aveva fatto perdere le tracce da martedì sera, dopo il ritrovamento del cade di, era nel quartiere Flegreo di Napoli, nella zona di Fuorigrotta. Secondo quanto apprende l'AGI, era nei pressi dell'ospedale San Paolo. L'arresto èfatto dalla polizia che lo ha portato in questura in via Medina. D'Ambra, 31 anni, ègrazie alle fotografie del presunto responsabile dell'omicidio diffuse sui social. Quando si è presentato per dei controlli in ospedale, alcuni sanitari lo hanno riconosciuto e ...

