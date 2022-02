E’ nata la figlia di Francesca Barra e Claudio Santamaria: “Mamma e papà innamorati” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ con la stesa foto e le stesse parole che Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno annunciato che è nata la loro bimba, la figlia del loro amore, e il nome scelto. “E’ nata la nostra Atena, Mamma e papà innamorati” è il più tenero dei messaggi e accompagna la più classica ma sempre dolcissima foto, quella delle loro tre mani. E’ di poco fa l’annuncio di Francesca Barra e Claudio Santamaria e possiamo immaginare il loro livello di felicità perché questo bebè l’hanno atteso con grande ansia, perché Francesca ha vissuto un aborto che le ha strappato l’anima, perché il covid ha reso tutto ancora più complicato. Adesso sono tutti e tre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ con la stesa foto e le stesse parole chehanno annunciato che èla loro bimba, ladel loro amore, e il nome scelto. “E’la nostra Atena,” è il più tenero dei messaggi e accompagna la più classica ma sempre dolcissima foto, quella delle loro tre mani. E’ di poco fa l’annuncio die possiamo immaginare il loro livello di felicità perché questo bebè l’hanno atteso con grande ansia, perchéha vissuto un aborto che le ha strappato l’anima, perché il covid ha reso tutto ancora più complicato. Adesso sono tutti e tre ...

