“E’ l’inizio dell’inferno!” | Nicola Porro terrificante | lo scenario che descrive è apocalittico VIDEO

Nicola Porro senza freni nel suo talk-show "Quarta Repubblica": attacco clamoroso al noto virologo da salotto. Nicola Porro (fonte youtube)L'ultima puntata di "Quarta Repubblica", il talk-show moderato dal giornalista Nicola Porro, ha visto il noto conduttore lanciarsi in un'infiammata filippica nei confronti del virologo Matteo Bassetti, in collegamento esterno. L'appuntamento negli studi Mediaset è avvenuto alla vigilia dell'introduzione delle nuove e stringenti norme previste per la giornata del 1 febbraio 2022. La durata del green-pass viene infatti compressa da 9 a 6 mesi e l'obbligo delle mascherine all'aperto si proroga ulteriormente. Inoltre, da oggi sarà necessario esibire il passaporto verde anche per accedere a negozi, tabaccherie, pubblici uffici, poste e banche.

