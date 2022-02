È già iniziata la campagna elettorale: la Lega non vota il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Adesso Mario Draghi sta iniziando a capire, sulla sua pelle, cosa vuol dire gestire un governo eterogeneo che tra un anno sarà spazzato via dalle elezioni politiche. Perché se la campagna elettorale tra i partiti – anche di maggioranza – è iniziata con l’elezione del Presidente della Repubblica, oggi è andato in scena un altro capitolo che ha il retrogusto della mera propaganda. Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha approvato il decreto legge sulle nuove regole per la Dad (didattica a distanza) e scuola e sulle nuove misure per quel che riguarda la popolazione vaccinata. Ma i rappresentanti della Lega hanno disertato il CdM in segno di protesta. Nuove regole Dad, la Lega non vota il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Adesso Mario Draghi sta iniziando a capire, sulla sua pelle, cosa vuol dire gestire un governo eterogeneo che tra un anno sarà spazzato via dalle elezioni politiche. Perché se latra i partiti – anche di maggioranza – ècon l’elezione del Presidente della Repubblica, oggi è andato in scena un altro capitolo che ha il retrogusto della mera propaganda. Ildei, infatti, hailsulle nuove regole per la Dad (didattica a distanza) e scuola e sulle nuove misure per quel che riguarda la popolazione vaccinata. Ma i rappresentanti dellahanno disertato il CdM in segno di protesta. Nuove regole Dad, lanonil ...

