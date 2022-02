“È diventato tutto quello che ho sempre voluto”: Jennifer Lopez su Ben Affleck (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Jennifer Lopez sta vivendo uno dei periodi più felici della sua vita e ne ha tutti i motivi. A livello professionale è un’artista realizzata e di successo, e nella vita privata la sua storia d’amore con Ben Affleck ha avuto una seconda chance, una fortuna che non capita a tutti e di cui l’attrice è molto grata. Vi raccomandiamo... Jennifer Lopez sostiene Ben Affleck (anche solo con una passeggiata in centro) Dopo le critiche che lo hanno sommerso per le dichiarazioni rilasciate all'Howard Stern Show sull'ex moglie, l'attore cerca di lasciarsi alle spall... Intervistata dal settimanale People, per parlare dell’uscita l’11 febbraio 2022 del suo ultimo film Marry Me, la cantante ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 2 febbraio 2022)sta vivendo uno dei periodi più felici della sua vita e ne ha tutti i motivi. A livello professionale è un’artista realizzata e di successo, e nella vita privata la sua storia d’amore con Benha avuto una seconda chance, una fortuna che non capita a tutti e di cui l’attrice è molto grata. Vi raccomandiamo...sostiene Ben(anche solo con una passeggiata in centro) Dopo le critiche che lo hanno sommerso per le dichiarazioni rilasciate all'Howard Stern Show sull'ex moglie, l'attore cerca di lasciarsi alle spall... Intervistata dal settimanale People, per parlare dell’uscita l’11 febbraio 2022 del suo ultimo film Marry Me, la cantante ...

