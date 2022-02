Dumfries confessa | Quel giorno mi è cascato il mondo addosso - Top News

Leggi su sportevai

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ha interrotto lo studio dell'italiano per la nascita della figlia main campo si fa capire bene, anzi sempre meglio. Il terzino dell'Inter si racconta alla Gazzetta e rivela come sia riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi dopo un avvio difficilerigore che ha causato contro la Juve lo fece soffrire Non era facile avere sulle spalle l'eredità di ...