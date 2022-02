Dumfries: “Che onore essere all’Inter. Ora mi trovo meglio. L’abbraccio di D’Ambrosio? Inaspettato” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Denzel Dumfries parla dei suoi primi mesi in nerazzurro Un inizio difficile dovuto all’ambientamento, poi pian piano Denzel Dumfries è entrato sempre più nel mondo Inter. L’esterno olandese ha parlato di questo e di molto altro in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole. Allora Denzel, come va l’ambientamento al nuovo mondo?Bene, sono stati mesi divertenti, ma intensi. Per me era davvero tutto nuovo, ma sin dall’inizio ho provato a capire il più in fretta possibile come si sta in questo grande club e ad apprezzare tutte le cose belle: parlo con lo staff, conosco i compagni, ma soprattutto ascolto. Ascolto e imparo. DumfriesQuali le più grandi difficoltà finora?Beh, una diversa cultura e una diversa lingua: soprattutto all’inizio facevo fatica a capire. Ma il calcio è sempre uguale, bisogna solo ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Denzelparla dei suoi primi mesi in nerazzurro Un inizio difficile dovuto all’ambientamento, poi pian piano Denzelè entrato sempre più nel mondo Inter. L’esterno olandese ha parlato di questo e di molto altro in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole. Allora Denzel, come va l’ambientamento al nuovo mondo?Bene, sono stati mesi divertenti, ma intensi. Per me era davvero tutto nuovo, ma sin dall’inizio ho provato a capire il più in fretta possibile come si sta in questo grande club e ad apprezzare tutte le cose belle: parlo con lo staff, conosco i compagni, ma soprattutto ascolto. Ascolto e imparo.Quali le più grandi difficoltà finora?Beh, una diversa cultura e una diversa lingua: soprattutto all’inizio facevo fatica a capire. Ma il calcio è sempre uguale, bisogna solo ...

