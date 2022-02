“Due squadre si giocano la Champions League con la Juventus”: il pronostico di Fabio Capello (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fabio Capello, ex allenatore e calciatore, è intervenuto a Sky Sport 24 dove ha espresso la sua opinione riguardo alle quattro squadre che si aggiudicheranno i primi posti della classifica concedendosi la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Le candidate però ne sono più di quattro e una dovrà pur cedere. Ecco chi sarà esclusa secondo Capello: Kalidou Koulibaly, Udinese-Napoli“Chi resta fuori dalla corsa Champions League? La Juve sarà la squadra che rincorrerà, ma anche la più pericolosa. A rischiare è comunque l’Atalanta che però ha anche preso Boga, un giocatore che fa la differenza, mancava un giocatore così a Gasperini, soprattutto con l’assenza di Ilicic. L’altra indiziata è il Milan a causa dei problemi in difesa. Si è ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022), ex allenatore e calciatore, è intervenuto a Sky Sport 24 dove ha espresso la sua opinione riguardo alle quattroche si aggiudicheranno i primi posti della classifica concedendosi la qualificazione alla prossima edizione di. Le candidate però ne sono più di quattro e una dovrà pur cedere. Ecco chi sarà esclusa secondo: Kalidou Koulibaly, Udinese-Napoli“Chi resta fuori dalla corsa? La Juve sarà la squadra che rincorrerà, ma anche la più pericolosa. A rischiare è comunque l’Atalanta che però ha anche preso Boga, un giocatore che fa la differenza, mancava un giocatore così a Gasperini, soprattutto con l’assenza di Ilicic. L’altra indiziata è il Milan a causa dei problemi in difesa. Si è ...

Advertising

DiMarzio : Per lui sarebbe stato come un derby, le due squadre con le quali ha conquistato due storiche promozioni in Serie A,… - gilnar76 : “Due squadre si giocano la Champions League con la Juventus”: il pronostico di Fabio Capello #Forzanapoli #Napoli… - dignitosamente : RT @aurixfromthesky: Gli artisti che sono consci del fantasanremo hanno rovinato il fantasanremo e lo dico dall’alto delle mie due squadre - aurixfromthesky : Gli artisti che sono consci del fantasanremo hanno rovinato il fantasanremo e lo dico dall’alto delle mie due squad… - Malcontenta1 : RT @supertesa: la fiducia che ho riposto in queste due, le ho messe in tutte le squadre, mio Dio che imbarazzo -