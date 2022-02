Due caccia britannici intercettano 4 Tupolev russi che volavano vicino allo spazio aereo inglese. Navi russe nel Canale di Sicilia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Due caccia Typhoon della Raf sono decollati dalla Scozia e hanno rintracciato 4 aerei russi da guerra che volavano a nord della Scozia e si stavano avvicinando al Regno Unito. A riportarlo è il sito della Bbc. Mentre Navi militari russe hanno oltrepassato il Canale di Sicilia proseguendo sulla loro rotta verso il Mediterraneo orientale. Secondo quanto riporta sul suo profilo Twitter Jonathan Beale, defence correspondent dell’emittente pubblica britannica, si tratta di bombardieri russi Tupolev Tu-95, chiamati ‘Bear’ dalla Nato, che non sono mai entrati nello spazio aereo del Regno Unito. Sarebbero due datati, risalenti alla Guerra Fredda, che si sono poi allontanati. Una vicenda simile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) DueTyphoon della Raf sono decollati dalla Scozia e hanno rintracciato 4 aereida guerra chea nord della Scozia e si stavano avvicinando al Regno Unito. A riportarlo è il sito della Bbc. Mentremilitarihanno oltrepassato ildiproseguendo sulla loro rotta verso il Mediterraneo orientale. Secondo quanto riporta sul suo profilo Twitter Jonathan Beale, defence correspondent dell’emittente pubblica britannica, si tratta di bombardieriTu-95, chiamati ‘Bear’ dalla Nato, che non sono mai entrati nellodel Regno Unito. Sarebbero due datati, risalenti alla Guerra Fredda, che si sono pointanati. Una vicenda simile ...

