Draghi annuncia la fine delle restrizioni per tutti i vaccinati anche in zona rossa e il Green Pass senza scadenza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nuove regole per la didattica a distanza, sulla validità del Super Green Pass per chi si è sottoposto anche alla terza dose e, soprattutto, le nuove regole per i cittadini vaccinati anche in zona rossa. Durante la riunione della cabina di regia sono stati messi i tasselli che diventeranno effettivi nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane. Un cambio di Passo rispetto alle restrizioni e ai rigidi protocolli ancora in vigore, anche per via dell’efficacia e dei numeri della campagna di immunizzazione. Regole vaccinati zona rossa, via a tutte le restrizioni Poco dopo le 18, al termine di un breve CdM arrivato dopo la ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nuove regole per la didattica a distanza, sulla validità del Superper chi si è sottopostoalla terza dose e, soprattutto, le nuove regole per i cittadiniin. Durante la riunione della cabina di regia sono stati messi i tasselli che diventeranno effettivi nel corso dei prossimi giorni eprossime settimane. Un cambio dio rispetto allee ai rigidi protocolli ancora in vigore,per via dell’efficacia e dei numeri della campagna di immunizzazione. Regole, via a tutte lePoco dopo le 18, al termine di un breve CdM arrivato dopo la ...

Advertising

neXtquotidiano : Draghi annuncia la fine delle restrizioni per tutti i vaccinati anche in zona rossa e il #GreenPass senza scadenza - VesuvioLive : Draghi annuncia la fine graduale delle restrizioni: “Riapriamo di più il Paese, si inizia dalle scuole in presenza” - Nanoalto : #Covid, Rasi: «Quando finirà? Siamo ai titoli di coda dell’epidemia: a marzo stop quarantene»… - Piergiulio58 : Salvini sogna la federazione con Forza Italia, ma tifa per Le Pen e annuncia battaglia con Draghi. - Global16938439 : Salvini un fascista-leghista che sta con due piedi in una scarpa. Salvini sogna la federazione con Forza Italia, ma… -