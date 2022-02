Dossier Mps sul tavolo di Draghi che va alla spallata Il M5S cerca di salvare la poltrona lanciando Palermo

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) SulMontepaschi al Tesoro le bocche sono cucitissime. Specie dopo la levata di scudi della politica che sostiene la maggioranza a difesa dell’amministratore delegato Guido Bastianini: i partiti sanno che, spiegano alcune fonti finanziarie vicine al, un nuovo banchiere non indicato dpolitica e con la chiara mission di portare a termine il rafforzamento patrimoniale e la privatizzazione sia meno sensibile alle istanze del territorio che preme sempre per il mantenimento dell’identità anche in chiave stand-alone e la tutela delle istanze occupazionali. In Via XX Settembre non si attendevano questa reazione anche se la volontà di sostituire Bastianini è forte, una mancanza di fiducia che era già emersa durante l’apertura delMps in UniCredit, quando le comunicazioni e le fila della trattativa ...

Mps "comunica che nel contesto del prossimo Consiglio di amministrazione, convocato per il prossimo 7 febbraio, è stato inserito all'ordine del giorno un punto inerente una verifica di Corporate Gover ...