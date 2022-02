"Don Euro" a processo, l'ex prete Luca Morini condannato per estorsione (Di mercoledì 2 febbraio 2022) commenta Luca Morini, ex parroco di Massa, è stato condannato a sette anni e mezzo di carcere per un episodio di estorsione al suo ex vescovo e per l'accusa di sostituzione di persona. E' stato, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 febbraio 2022) commenta, ex parroco di Massa, è statoa sette anni e mezzo di carcere per un episodio dial suo ex vescovo e per l'accusa di sostituzione di persona. E' stato, ...

